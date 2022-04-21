Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с изданием "Украина.ру" заявил, что если ВС РФ ударят по транспорту западных наёмников, то это приведёт к скандалу.

Кнутов рассказал, что западные наёмники на Украине используют автобусы с надписью "Дети". Если военные РФ ударят по этому транспорту, то это приведёт к международному скандалу, в котором Россию обвинят во всех смертных грехах.

Поэтому ВС РФ выбрали другую тактику для устранения наёмников. Удары высокоточными ракетами наносятся тогда, когда западные военные уже приезжают на то место, где будут жить. Чаще всего их располагают на полигонах или базах отдыха.

"За счет этого поток наемников резко сократился. Хотя спецназовцы НАТО под видом наемников все равно проникают на Украину и ведут боевые действия".

Кнутов отметил, что есть и другая часть наёмников, которые приезжают на Украину, как на сафари. Однако и они столкнулись с проблемами и серьёзным сопротивлением. Теперь они жалуются, что их используют как пушечное мясо и хотят покинуть территорию Украины, но их никто не отпускает.

Эксперт подчеркнул, что ВС РФ не будут относиться к наёмникам как к военнопленным, а также на них не распространяется Женевская конвенция.