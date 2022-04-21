Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что власти внесут поправки в конституцию страны из-за событий на Украине. Данные изменения позволят правительству расширить свои полномочия из-за режима ЧС.
"В связи с боевыми действиями, которые происходят на территории соседней страны, правительство предлагает расширить правовой статус чрезвычайных ситуаций в Основном законе", — сказал представитель Будапешта, передаёт MTI.
Известно, что 31 мая в Венгрии отменят ЧП. Этот режим объявили из-за пандемии COVID-19. По мнению министра, подобные особые полномочия могут стать необходимыми на фоне гуманитарной катастрофы или вооружённого конфликта в соседнем государстве. Однако Гуйяш выразил надежду, что властям не понадобятся подобные инструменты.
Ранее в Будапешт доставили партию ядерного топлива от России в обход Украины. Об этом сообщили в МИД республики.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".