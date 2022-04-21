Власти Венгрии обеспечат себе особые полномочия во время конфликта на Украине

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что власти внесут поправки в конституцию страны из-за событий на Украине. Данные изменения позволят правительству расширить свои полномочия из-за режима ЧС.

"В связи с боевыми действиями, которые происходят на территории соседней страны, правительство предлагает расширить правовой статус чрезвычайных ситуаций в Основном законе", — сказал представитель Будапешта, передаёт MTI.

Известно, что 31 мая в Венгрии отменят ЧП. Этот режим объявили из-за пандемии COVID-19. По мнению министра, подобные особые полномочия могут стать необходимыми на фоне гуманитарной катастрофы или вооружённого конфликта в соседнем государстве. Однако Гуйяш выразил надежду, что властям не понадобятся подобные инструменты.

Ранее в Будапешт доставили партию ядерного топлива от России в обход Украины. Об этом сообщили в МИД республики.