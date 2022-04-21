Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин призвал власти пересмотреть планы государства о вступлении в Евросоюз. Причиной такого решения стало давление со стороны Запада в вопросе поддержания санкций в отношении России.
"То, что делает Европарламент, наилучшим образом показывает, что мы не должны быть в ЕС. Пришло время сказать себе — мы военно-нейтральная страна, давайте будем и политически нейтральной", — цитирует министра пресс-служба сербского ведомства.
По словам Вулина, в настоящее время процент доверия сербов к ЕС достиг своего "исторического минимума", а если бы глава Сербии Александр Вучич высказался с критикой в адрес альянса, то стремление народа к евроинтеграции стало еще меньше, чем к НАТО.
Так, согласно соцопросу, проведенному в апреле, поддерживают путь в ЕС только 34% сербов, против вступления в альянс выступили 44% граждан государства.
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