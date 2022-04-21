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Автор Светлана Нерадовская

Джонсон назвал позицию Зеленского по Донбассу "максималистской"

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский относится к вопросу статуса ДНР и ЛНР с позиции максималиста. Такое мнение высказал британский премьер-министр Борис Джонсон журналистам, направляясь с визитом в Нью-Дели, где у него должен был состояться разговор с премьер-министром Нарендрой Моди.

Джонсон назвал позицию Зеленского по Донбассу "максималистской"

По мнению Джонсона, к вопросу "возвращения" Крыма Зеленский относится спокойнее, чем к "освобождению" Донбасса.

"Точка зрения президента Украины, если я ее правильно понимаю, а мы много с ним говорим, заключается в том, что он хотел бы, чтобы российские силы были вынуждены покинуть свои позиции в Донецке и Луганске. Это достаточно максималистская позиция. По Крыму она у Зеленского не настолько максималистская", — сказал Джонсон, которого цитирует The Guardian.

Ранее Джонсон заявил, что лучшее, что могут сделать западные лидеры по поводу ситуации на Украине — это это продолжать её активно вооружать.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина донбасс борис джонсон владимир зеленский
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