Джонсон назвал позицию Зеленского по Донбассу "максималистской"

Украинский лидер Владимир Зеленский относится к вопросу статуса ДНР и ЛНР с позиции максималиста. Такое мнение высказал британский премьер-министр Борис Джонсон журналистам, направляясь с визитом в Нью-Дели, где у него должен был состояться разговор с премьер-министром Нарендрой Моди.

По мнению Джонсона, к вопросу "возвращения" Крыма Зеленский относится спокойнее, чем к "освобождению" Донбасса.

"Точка зрения президента Украины, если я ее правильно понимаю, а мы много с ним говорим, заключается в том, что он хотел бы, чтобы российские силы были вынуждены покинуть свои позиции в Донецке и Луганске. Это достаточно максималистская позиция. По Крыму она у Зеленского не настолько максималистская", — сказал Джонсон, которого цитирует The Guardian.

Ранее Джонсон заявил, что лучшее, что могут сделать западные лидеры по поводу ситуации на Украине — это это продолжать её активно вооружать.