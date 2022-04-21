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Автор Владимир Васютченко

Захарова ответила на требование Верещук об открытии гумкоридора из "Азовстали"

Мир

Заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о необходимости мировых лидеров сосредоточить усилия на открытии гуманитарного коридора из промзоны мариупольского завода "Азовсталь" не оставила без ответа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила на требование Верещук об открытии гумкоридора из "Азовстали"

"Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт", — написала в своём Telegram-канале Захарова.

Она напомнила о неоднократных заявлениях Минобороны РФ о том, что украинским военным, находящимся на территории "Азовстали", в случае сдачи гарантируют жизнь, безопасность и квалифицированную медпомощь.

Представитель МИД отметила также, что 21 апреля российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу поручил ещё раз предложить боевикам в мариупольской промзоны сложить оружие, гарантировав им жизнь и достойное обращение.

Не смотря на подобные заявления российских властей, Верещук в четверг заявила о необходимости открытия гумкоридора из "Азовстали".

"Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали", — написала чиновница в Telegram.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы мария захарова
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