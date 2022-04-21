Захарова ответила на требование Верещук об открытии гумкоридора из "Азовстали"

Заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о необходимости мировых лидеров сосредоточить усилия на открытии гуманитарного коридора из промзоны мариупольского завода "Азовсталь" не оставила без ответа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт", — написала в своём Telegram-канале Захарова.

Она напомнила о неоднократных заявлениях Минобороны РФ о том, что украинским военным, находящимся на территории "Азовстали", в случае сдачи гарантируют жизнь, безопасность и квалифицированную медпомощь.

Представитель МИД отметила также, что 21 апреля российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу поручил ещё раз предложить боевикам в мариупольской промзоны сложить оружие, гарантировав им жизнь и достойное обращение.

Не смотря на подобные заявления российских властей, Верещук в четверг заявила о необходимости открытия гумкоридора из "Азовстали".

"Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали", — написала чиновница в Telegram.