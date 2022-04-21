ЕС ни с кем не воюет, но поддерживает суверенитет Украины — ЕК

Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз ни с кем не воюет, а помогает украинскому государству сохранить территориальную целостность и суверенитет.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь этому государству сохранить свой суверенитет, восстановить свою территориальную целостность. Мы не ведем войну с кем-либо" — сообщил он в ходе брифинга.

По словам Мамера, Евросоюз действует в интересах европейской и международной системы безопасности.

Представитель ЕК добавил, что в Брюсселе ждут, от Пекина помощи в поддержании мирового порядка.