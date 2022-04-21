Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз ни с кем не воюет, а помогает украинскому государству сохранить территориальную целостность и суверенитет.
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь этому государству сохранить свой суверенитет, восстановить свою территориальную целостность. Мы не ведем войну с кем-либо" — сообщил он в ходе брифинга.
По словам Мамера, Евросоюз действует в интересах европейской и международной системы безопасности.
Представитель ЕК добавил, что в Брюсселе ждут, от Пекина помощи в поддержании мирового порядка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".