Крымский мост имеет статус самого защищённого в мире, благодаря надёжной защите системами ПВО "Панцирь С-1" и С-400. Кроме того, возможность подводных диверсий исключена благодаря современной системе гидролокации, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
О безопасности Крымского моста представитель Совфеда рассказала после того, как глава СНБО Украины Алексей Данилов пригрозил его обстрелять, хотя и не стал вдаваться в подробности, при помощи какого вооружения Киев мог бы это сделать.
"Мы и раньше понимали: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищённым мостом в мире", — сказала Ковитиди в беседе с РИА Новости.
По словам сенатора, сверху мост защищают две полки с установленными на них С-400, охват которых простирается на 400 км вверх. Их дополняют системы ПВО, среди которых есть и "Панцири С-1".
Ковитиди заявила, что подобная защита не позволит никому скрыться в воздушном пространстве.
Крымский мост хорошо защищён не только с воздуха, но и с воды, в том числе и современной системой гидролокации, благодаря которой подводные диверсии невозможны.
"Поэтому мы никому не советуем предпринимать попытки атаки на мост. Все они будут отражены", — предупредила Ковитиди.
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