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Автор Светлана Нерадовская

Сенатор Ковитиди: Крымский мост защищён от нападений системами ПВО

Мир

Крымский мост имеет статус самого защищённого в мире, благодаря надёжной защите системами ПВО "Панцирь С-1" и С-400. Кроме того, возможность подводных диверсий исключена благодаря современной системе гидролокации, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Сенатор Ковитиди: Крымский мост защищён от нападений системами ПВО

О безопасности Крымского моста представитель Совфеда рассказала после того, как глава СНБО Украины Алексей Данилов пригрозил его обстрелять, хотя и не стал вдаваться в подробности, при помощи какого вооружения Киев мог бы это сделать.

"Мы и раньше понимали: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищённым мостом в мире", — сказала Ковитиди в беседе с РИА Новости.

По словам сенатора, сверху мост защищают две полки с установленными на них С-400, охват которых простирается на 400 км вверх. Их дополняют системы ПВО, среди которых есть и "Панцири С-1".

Ковитиди заявила, что подобная защита не позволит никому скрыться в воздушном пространстве.

Крымский мост хорошо защищён не только с воздуха, но и с воды, в том числе и современной системой гидролокации, благодаря которой подводные диверсии невозможны.

"Поэтому мы никому не советуем предпринимать попытки атаки на мост. Все они будут отражены", — предупредила Ковитиди.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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