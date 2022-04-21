Эксперт назвал маловероятной отставку канцлера ФРГ Шольца из-за Украины

Ситуация с поддержкой Украины не является основанием для отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя Pravda.Ru прогноз Spiegel о том, что отказ от предоставления Киеву тяжёлых вооружений может стоить поста немецкому политику.

"Чтобы запустить отставку Шольца, нужны экстраординарные основания, экстраординарные события. Таких в Германии нет", — сказал политолог.

По его словам, в настоящее время в ФРГ есть две группы недовольных деятельностью Шольца: одни обвиняют его в недостаточной поддержке Украины, другие — в неонацистских наклонностях. По мнению Лепехина, эти группы уравновешивают друг друга.

"Ни та, ни другая сторона не перевесит", — заявил эксперт.

Он предположил, что нахождению Шольца на посту канцлера могут грозить последствия отказа ФРГ от российского газа.

"В ситуации, когда, например, Германия лишится поставок российского газа и, допустим, начнётся дискуссия, кто в этом виноват, тогда, может быть, будет поставлен вопрос", — сказал Лепехин.

Ранее Spiegel спрогнозировал возможную отставку Шольца из-за отказа поставлять тяжёлое оружие Киеву. Предполагается, что её инициаторами могут стать оппозиционные партии.