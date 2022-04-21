"Бессмертный полк": в Бишкеке запретили надевать военную форму с символом Z

Органы нацбезопасности Киргизии призывают местные организации по прокату костюмов не сдавать, а жителей страны не надевать военную форму с символикой Z в ходе шествия "Бессмертного полка" в честь празднования Дня Победы.

"Органы национальной безопасности призывают организаций по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат способствующих к разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а также горожан не надевать указанную форму в шествии "Бессмертный полк"", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за нарушение данного распоряжения по законодательству киргизского государства предусмотрено наказание за разжигание межнациональной розни.