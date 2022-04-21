Органы нацбезопасности Киргизии призывают местные организации по прокату костюмов не сдавать, а жителей страны не надевать военную форму с символикой Z в ходе шествия "Бессмертного полка" в честь празднования Дня Победы.
"Органы национальной безопасности призывают организаций по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат способствующих к разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а также горожан не надевать указанную форму в шествии "Бессмертный полк"", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за нарушение данного распоряжения по законодательству киргизского государства предусмотрено наказание за разжигание межнациональной розни.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".