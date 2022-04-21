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Автор Юлия Миленина

Политик из Британии Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО

Мир

Военные альянсы, в том числе НАТО, только ухудшают отношения между государствами. Об этом заявил экс-лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Политик из Британии Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО

Политик призвал распустить все существующие в мире военные блоки, включая Североатлантический альянс, передаёт The Times. По его словам, НАТО негативно влияет на события, происходящие на Украине.

Корбин считает, что роспуск альянсов нужен для достижения мира.

"Я хотел бы увидеть мир, в котором мы начнём в конечном итоге распускать все военные союзы", — сообщил политик.

Он также добавил, что ситуацию на международной арене невозможно стабилизировать с помощью расширения альянсов и наращивания военного потенциала.

Ранее руководитель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что страны, входящие в состав НАТО, являются соучастниками военных преступлений киевского режима против населения Донбасса, Украины и РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина великобритания
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