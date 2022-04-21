Накануне праздника 9 Мая, военные национальной гвардии РФ установили в освобожденном городе Херсон копию Знамени Победы.
"В преддверии 9 Мая росгвардейцы подняли над Аллеей Славы в Херсоне копию знамени 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии", — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что флагшток установлен вблизи центрального монумента Аллеи Славы, где ранее херсонцы зажгли Вечный огонь, что означает возвращение жителей города к мирной жизни.
Ранее жители Херсона демонтировали мемориал "Слава Украине" в честь так называемых героев небесной сотни.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".