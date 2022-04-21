Песков: боевики на "Азовстали" не помешают налаживать мирную жизнь в Мариуполе

Блокировка на территории завода "Азовсталь" украинских националистов не станет помехой налаживанию мирной жизни в Мариуполе, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден… Есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься", — заявил журналистам представитель Кремля, отметив, что наличие украинских боевиков в промзоне "Азовстали" "никоим образом" не помешает налаживать жизнь в городе.

В целом представитель Кремля заверил журналистов, что российская спецоперация "продолжается по плану".

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Мариуполя под контроль российских военных. По словам министра, оставшиеся в городе украинские боевики укрываются на территории "Азовстали". Глава государства приказал отменить штурм промзоны и поручил блокировать её так, чтобы "муха не пролетела".