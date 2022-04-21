Мэра Николаева просят не звать жителей в укрытия: "Не мешайте природному отбору"

Пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой не призывать жителей города спускаться в бомбоубежища, если они сами не понимают, что это необходимо.

"Фёдорович, не мешайте природному отбору", — написал он под постом градоначальника в соцсети.

Ранее сообщалось, что ВС России наносят мощные удары по ВСУ на Донбассе, а украинские СМИ информируют, что слышны взрывы под Харьковом, Николаевом и Киевом.

Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.