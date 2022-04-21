Пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой не призывать жителей города спускаться в бомбоубежища, если они сами не понимают, что это необходимо.
"Фёдорович, не мешайте природному отбору", — написал он под постом градоначальника в соцсети.
Ранее сообщалось, что ВС России наносят мощные удары по ВСУ на Донбассе, а украинские СМИ информируют, что слышны взрывы под Харьковом, Николаевом и Киевом.
Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".