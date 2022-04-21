Климов: страны НАТО — соучастники военных преступлений Киева против Донбасса

Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, являются соучастниками военных преступлений киевского режима против Донбасса, народов Украины и РФ. Об этом заявил руководитель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

По его словам, специальная военная операция РФ по демилитаризации Украины доказывает, что страны НАТО "подливают масла в огонь" украинского конфликта.

"Они являются очевидными соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против Донбасса, народов Украины, России", — считает Климов.

Он убеждён: "преступная роль" НАТО в гибели гражданского населения, разрушении инфраструктуры Украины, Луганской и Донецкой народных республик — это уже давно свершившийся факт. При этом политик добавил, что поставки Киеву военной техники со стороны Североатлантического альянса только усложняют конфликтную ситуацию.

Ранее китайский военный обозреватель Сун Чжонпин заявил, что Украина нужна США и НАТО лишь в качестве орудия для противостояния с РФ.