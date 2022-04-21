В МИД РФ призвали Британию проявить милосердие к украинцам

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратилась к правительству Великобритании с призывом прекратить поставки оружия на Украину, призвав британские власти к милосердию.

"Призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму", — написала она.

По словам Захаровой, чем больше Украину пичкают оружием, тем больше будет жертв среди мирного населения.

Ранее Джонсон призвал российские власти "проявить милосердие" к британским наёмникам, которые попали в плен в боях за Мариуполь.