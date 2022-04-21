Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратилась к правительству Великобритании с призывом прекратить поставки оружия на Украину, призвав британские власти к милосердию.
"Призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму", — написала она.
По словам Захаровой, чем больше Украину пичкают оружием, тем больше будет жертв среди мирного населения.
Ранее Джонсон призвал российские власти "проявить милосердие" к британским наёмникам, которые попали в плен в боях за Мариуполь.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".