Джонсон сравнил Путина с крокодилом, вцепившимся в ногу: переговоры невозможны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вести переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине с российским главой государства Владимиром Путиным бесполезно, сравнив его с крокодилом, вцепившимся в ногу.

"Вести переговоры с Путиным — это все равно, что торговаться с крокодилом, который вцепился в твою ногу. Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием", — приводит его слова Reuters.

Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.

По словам лидера РФ, спецоперация на Украине закончится тогда, когда жизнь в Донбассе нормализуется и в Республиках наступит мир.