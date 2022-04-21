Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вести переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине с российским главой государства Владимиром Путиным бесполезно, сравнив его с крокодилом, вцепившимся в ногу.
"Вести переговоры с Путиным — это все равно, что торговаться с крокодилом, который вцепился в твою ногу. Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием", — приводит его слова Reuters.
Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.
По словам лидера РФ, спецоперация на Украине закончится тогда, когда жизнь в Донбассе нормализуется и в Республиках наступит мир.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".