Спецназ РФ и ДНР закрепился на территории комбината "Азовсталь"

Представители спецназа РФ и спецподразделений Народной милиции ДНР вошли и закрепились в центральной части завода "Азовсталь" в Мариуполе. Северная часть комбината от боевиков нацбатальона зачищена полностью.

Проект WarGonzo показывает кадры с места событий, на которых видно, что группы спецназа продвигаются в заводские ангары, зачищая пятнадцатикилометровую территорию завода метр за метром.

Удачному продвижению личного состава предшествовала артподготовка. Боевая активность обороняющихся боевиков значительно подавлена, так как их наблюдательные пункты уничтожены.