Представители спецназа РФ и спецподразделений Народной милиции ДНР вошли и закрепились в центральной части завода "Азовсталь" в Мариуполе. Северная часть комбината от боевиков нацбатальона зачищена полностью.
Проект WarGonzo показывает кадры с места событий, на которых видно, что группы спецназа продвигаются в заводские ангары, зачищая пятнадцатикилометровую территорию завода метр за метром.
Удачному продвижению личного состава предшествовала артподготовка. Боевая активность обороняющихся боевиков значительно подавлена, так как их наблюдательные пункты уничтожены.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".