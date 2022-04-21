Reuters: Киев намерен перераспределить газ с СП-1 на украинский трубопровод

Власти Украины убеждают западных лидеров в необходимости сокращения транзита газа через российский трубопровод "Северный поток-1" и его перераспределения на украинскую ГТС. Согласно информации, таким образом, Незалежная планирует усилить свою "переговорную позицию".

Кроме того, при таком сценарии, Киев получит больше транзитных сборов, что позволит финансировать "оборонный бюджет".

"Россия должна зависеть от того, будем ли мы транспортировать газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших переговорах с ними, и Европа в этом сможет помочь", — цитирует директора по международным связям "Оператора ГТС Украины" Ольгу Белькову Reuters.

Как подчеркнули в издании, если Украина добьётся от европейских союзников такого решения, это позволит Киеву "укрепиться" в выдвигаемых требованиях в адрес России.