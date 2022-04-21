Суздальцев: Третья мировая война может начаться из-за ядерного удара США

Третья мировая война может стать реальностью, если США решат ударить ядерным зарядом по Киеву, обвинив в этом Россию, считает политолог Андрей Суздальцев.

"Ядерные удары без последствий невозможны. Москва бы это восприняла как нападение на Россию, и началась бы третья мировая война. Американцы это понимают", — цитирует Суздальцева портал "Украина.ру".

Однако эксперт считает, что Вашингтон не пойдет на такие крайние меры, так как Россия воспримет это как нападение.

Ранее похожую мысль озвучил военный эксперт Ростислав Ищенко.