Третья мировая война может стать реальностью, если США решат ударить ядерным зарядом по Киеву, обвинив в этом Россию, считает политолог Андрей Суздальцев.
"Ядерные удары без последствий невозможны. Москва бы это восприняла как нападение на Россию, и началась бы третья мировая война. Американцы это понимают", — цитирует Суздальцева портал "Украина.ру".
Однако эксперт считает, что Вашингтон не пойдет на такие крайние меры, так как Россия воспримет это как нападение.
Ранее похожую мысль озвучил военный эксперт Ростислав Ищенко.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".