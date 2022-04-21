РИА Новости: в Харьковской области найдены справочники США по химзащите

В Харьковской области обнаружены военные справочники США по химической и биологической защите. Материалы на русском языке изготовило британское издательство Jane's по заказу Пентагона.

Документы нашли на территории бывшей украинской заставы "Купянск Узловая", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Украинские военные ушли с этого места без боя.

"Справочник открывается перечислением признаков применения химического и биологическое оружия", — отмечает агентство.

Кроме того, на заставе обнаружили специальную экипировку, спасающую от химических атак. Костюмы производили в Германии и Польше. Российские силовики изъяли все образцы для подробного изучения.

Ранее полковник в отставке Михаил Супотницкий заявил, что американские специалисты отрабатывали тактику ведения биологической войны в украинских лабораториях. По его словам, США и Украина могут распространить тяжёлые инфекции, которые считались побеждёнными.