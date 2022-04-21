В Харьковской области обнаружены военные справочники США по химической и биологической защите. Материалы на русском языке изготовило британское издательство Jane's по заказу Пентагона.
Документы нашли на территории бывшей украинской заставы "Купянск Узловая", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Украинские военные ушли с этого места без боя.
"Справочник открывается перечислением признаков применения химического и биологическое оружия", — отмечает агентство.
Кроме того, на заставе обнаружили специальную экипировку, спасающую от химических атак. Костюмы производили в Германии и Польше. Российские силовики изъяли все образцы для подробного изучения.
Ранее полковник в отставке Михаил Супотницкий заявил, что американские специалисты отрабатывали тактику ведения биологической войны в украинских лабораториях. По его словам, США и Украина могут распространить тяжёлые инфекции, которые считались побеждёнными.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".