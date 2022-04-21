Российские власти настаивают на участии Белоруссии в будущих договоренностях с Украиной, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри "клуба" таких стран", — сказал представитель МИД в интервью ТАСС.
Полищук отметил, что участие Минска в договорённостях с Киевом обговаривалось с белорусской стороной.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на российско-украинских переговорах о мирном урегулировании должна учитываться позиция Минска.
"Не может быть переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии", — подчеркнул глава страны.
По его словам, военные действия ведутся у границ Белоруссии. Они оказывают серьёзное влияние на ситуацию в стране.
"Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договорённостей быть не может", — подчеркнул Лукашенко.
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