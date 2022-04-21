Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с европейскими странами и в том числе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем лично, разрабатывают новый "мучительный" пакет санкций против России.
Как подчеркнул глава Незалежной, санкции не являются самоцелью, а призваны "остановить Россию".
"Сейчас в Евросоюзе идёт подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему мучительным для российской военной машины и Российского государства в целом", — заявил Зеленский в новом видеообращении.
По мнению Зеленского, именно усиление санкционных мер против Москвы принудит Россию "искать мир". Какие именно ограничения войдут в новый пакет, глава Украины не уточнил.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".