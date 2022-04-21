Европейцы "под шумок" перекрыли финансирование Тихановской и её компании

Белорусской оппозиции, возглавляемой экс-домохозяйкой Светланой Тихановской, стало не на что не то, что бороться с "режимом Лукашенко", но и просто жить. Европейские "кураторы" перекрыли финансовые реки, свернув все "программы помощи".

Про наступление тяжёлых и безрадостных времён рассказал Франак Вячорка, советник "президента Светы" во время виртуальной встречи с соратниками.

"Они (европейцы) прикрыли всё: помощь семьям политзаключенных, помощь белорусским журналистам — всё! Да и наши, белорусские, бизнесмены перестали спонсировать оппозицию", — сетует Вячорка.

По его словам, сейчас "штаб" активно ищет новые источники денег, но успехов — ноль. И виноваты в этом… украинцы:

"Очевидно, что финансирование белорусов прекратилось из-за того, что украинцы переключили на себя всё внимание. Поэтому, чтобы вернуть привычные потоки, мы пытаемся наладить контакты в Киеве, но ничего не выходит".

О том, будут ли белорусские "оппозиционеры" и дальше "сражаться с режимом" — теперь уже бесплатно — советник Тихановской ничего не сказал.