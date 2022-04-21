Spiegel: Шольца могут "свергнуть" с поста канцлера из-за Украины

Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять тяжёлое оружие на Украину, заявили немецкие аналитики. По их мнению, инициировать "свержение" лидера страны могут оппозиционные партии.

Как подчеркнули аналитики, представители оппозиционного сектора могут принять резолюцию, которая позволит обойти мнение Шольца в вопросах поставки вооружения в Незалежную.

"Слишком нерешительно, слишком нерешительно — таковы обвинения против канцлера Шольца в украинском кризисе, также со стороны его собственной коалиции. Лидер оппозиции теперь может доставить неприятности канцлеру своей инициативой в Бундестаге", — пишет Spiegel.

Как уточняет издание, из-за возможной резолюции встаёт вопрос о "доверии Шольцу" в правительстве и в целом о будущем "его правления".