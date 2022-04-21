Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России

Жители южных регионов Украины, освобождённых от националистических группировок, хотят жить в составе России. Об этом заявил советник руководителя Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, обстановка на освобождённых украинских землях стабилизировалась. Однако, как отметил Крючков, люди боятся возвращения националистов.

"Поэтому они просят быстрее решить вопрос о вхождении освобождённых территорий в состав России", — сказал советник главы Крыма в интервью РИА Новости.

Он также рассказал, что недавно побывал с рабочим визитом в Бердянске Запорожской области. Этот город находится под контролем российской армии.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в будущем ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ.

"Донбасс всегда был, есть и будет русским. Я лично выступаю за его вхождение в состав России", — подчеркнул политик.