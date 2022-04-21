Японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что не поддержал западных коллег и не покинул зал заседания на встрече G20 во время выступления Антона Силуанова, потому что хотел высказать критику в отношении политики России.
По его словам, он дождался, когда можно было взять слово.
"Я не покинул заседание и подверг Россию резкой критике на встрече. Я указал, что действия России категорически неприемлемы", — сказал Судзуки на пресс-конференции в Вашингтоне.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что показательным демаршем участников закрытой сессии "большой двадцатки" в столице США отметились западные политики. После начала выступления российского коллеги они встали и вышли из зала. Позже, участники G20 объяснили, что таким образом решили выразить протест против происходящего на Украине.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".