Экономист Аглиетта: кризис на Украине подтолкнёт к отказу от гегемонии доллара

Экономист из Франции Мишель Аглиетта заявил, что украинский кризис заставит мир отказаться от гегемонии доллара. На этом фоне, отметил эксперт, начнут укрепляться позиции юаня.

В интервью Le Monde специалист объяснил, что вес юаня в мировых валютных резервах быстро растёт, так как некоторые страны пытаются уйти из зоны западного влияния.

"Кризис на Украине ускорит восхождение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения", — уверен Аглиетта.

По мнению экономиста, у Китая есть преимущество в экономической сфере, ведь он открыл свободное хождение цифрового юаня на всей территории государства. В будущем, пояснил эксперт, эту валюту планируется вывести на международный уровень.

Он также считает, что в дальнейшем миру понадобится глубокая реформа финансовой системы и разработка общего финансового потока. Как подчеркнул Аглиетта, дальнейшие шаги могут "порвать с гегемонией доллара".