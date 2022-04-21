Посольство РФ в США: новые санкции свидетельствуют об отчаянии Вашингтона

Санкции США против России приобретают всё более абсурдный характер. Об этом сказано в официальном заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Комментируя новые ограничительные меры, введённые в отношении Москвы, дипломаты подчеркнули: американские санкции свидетельствуют об отчаянии Вашингтона, так как Штаты не в силах подчинить РФ своей воли.

Кроме того, в посольстве отметили, что новые рестрикции похожи на "сборную солянку". Сотрудники дипломатического представительства убеждены: вместо ожидаемых потрясений в РФ санкции ударят по самим США.

"Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают всё более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле", — сообщили в посольстве.

Ранее американские аналитики заявили, что санкции Запада против РФ, введённые на фоне спецоперации, станут катализатором для роста инфляции в США.