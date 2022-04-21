Штокенбергс: газ у Латвии закончится уже в июле

В Латвии, объявившей энергетический кризис из-за опасений на тему "где нефть брать будем?", в полный рост встала другая проблема. Её озвучил экс-министр экономики Айгарс Штокенбергс, заявив, что уже в июле страна может остаться без газа. Совсем.

Причина в том, что Литва физически не сможет поставлять голубое топливо из-за "занятости" Клайпедского регазификационного терминала — его мощности забронированы "под завязку" на три квартала вперёд. Латвии в очереди нет.

Сейчас у Риги одна надежда — что заработает терминал в Палдиски и хоть немножко газа, но достанется и ей. Однако, особого оптимизма власти не испытывают, понимая, что новые мощности, скорее всего, переключатся на Финляндию, у которой своих хабов нет, а потребляет она в разы больше, чем маленькая Латвия.

И вот уже глава инвестиционных проектов Латвийского агентства инвестиций и развития советует соотечественникам "обзавестись электрочайником хотя бы для того, чтобы вскипятить воду, когда газа просто не будет".

Скептики уже начали задавать новый "неудобный вопрос": а электричество-то не исчезнет? — намекая на то, что и по этому "пункту" прибалтийская страна зависит от России, дистанцироваться от которой мечтает круглосуточно.