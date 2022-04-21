Экономист из ФРГ Майер: инфляция в ЕС способна уничтожить евро

Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что высокий уровень инфляции в странах, входящих в состав Европейского союза, может привести к уничтожению евро.

По его словам, евро становится неустойчивой валютой. Эксперт отметил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что Европейский центральный банк продолжает печатать банкноты, не желая повлиять на кризисную ситуацию.

"Инфляция может иметь экономические, политические и социальные последствия, как во время гиперинфляции в Германии, которая способствовала приходу к власти национал-социалистов", — сказал экономист.

Он не исключил, что жители европейских стран станут искать замену официальным деньгам, если проблема не будет устранена.

Ранее газета Bild посоветовала жителям ФРГ отказаться от мыла и умываться "по-кошачьи", чтобы снизить энергетическую зависимость от России. Кроме того, гражданам порекомендовали реже отапливаться дома.