Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что высокий уровень инфляции в странах, входящих в состав Европейского союза, может привести к уничтожению евро.
По его словам, евро становится неустойчивой валютой. Эксперт отметил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что Европейский центральный банк продолжает печатать банкноты, не желая повлиять на кризисную ситуацию.
"Инфляция может иметь экономические, политические и социальные последствия, как во время гиперинфляции в Германии, которая способствовала приходу к власти национал-социалистов", — сказал экономист.
Он не исключил, что жители европейских стран станут искать замену официальным деньгам, если проблема не будет устранена.
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