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Автор Юлия Миленина

МИД РФ: спецоперация на Украине завершится после устранения угроз НАТО

Мир

Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условие для завершения специальной военной операции РФ на Украине.

МИД РФ: спецоперация на Украине завершится после устранения угроз НАТО

В интервью ТАСС он отметил, что спецоперация закончится после устранения угроз, возникших из-за военного освоения Украины странами НАТО.

"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены её задачи", — подчеркнул Полищук.

Дипломат также напомнил главные задачи российской армии на Украине:

  • Защита мирного населения Донбасса;
  • Демилитаризация и денацификация Украины;
  • Ликвидация угроз РФ, исходящих с украинской территории из-за действий Североатлантического альянса.

При этом он добавил, что Вооружённые силы России придерживаются намеченного плана. По его мнению, все цели спецоперации будут достигнуты.

С 24 февраля российская армия, согласно решению президента РФ Владимира Путина, проводит специальную военную операцию на Украине.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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