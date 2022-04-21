Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условие для завершения специальной военной операции РФ на Украине.
В интервью ТАСС он отметил, что спецоперация закончится после устранения угроз, возникших из-за военного освоения Украины странами НАТО.
"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены её задачи", — подчеркнул Полищук.
Дипломат также напомнил главные задачи российской армии на Украине:
При этом он добавил, что Вооружённые силы России придерживаются намеченного плана. По его мнению, все цели спецоперации будут достигнуты.
С 24 февраля российская армия, согласно решению президента РФ Владимира Путина, проводит специальную военную операцию на Украине.
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