МИД РФ: спецоперация на Украине завершится после устранения угроз НАТО

Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условие для завершения специальной военной операции РФ на Украине.

В интервью ТАСС он отметил, что спецоперация закончится после устранения угроз, возникших из-за военного освоения Украины странами НАТО.

"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены её задачи", — подчеркнул Полищук.

Дипломат также напомнил главные задачи российской армии на Украине:

Защита мирного населения Донбасса;

Демилитаризация и денацификация Украины;

Ликвидация угроз РФ, исходящих с украинской территории из-за действий Североатлантического альянса.

При этом он добавил, что Вооружённые силы России придерживаются намеченного плана. По его мнению, все цели спецоперации будут достигнуты.

С 24 февраля российская армия, согласно решению президента РФ Владимира Путина, проводит специальную военную операцию на Украине.