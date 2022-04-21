Bild: немцам нужно отказаться от мыла и умываться "по-кошачьи" чтобы победить РФ

Газета Bild посоветовала немцам мыться "по-кошачьи", отказаться от частых походов в душ, использования гелей и мыла, чтобы снизить энергозависимость от России. Кроме того, издание даже предоставило комментарий дерматолога о вреде частого мытья тела.

Согласно статье, именно такие меры помогут Германии сократить до минимума зависимость от российских энергоносителей.

"Меньше отапливать своё жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа", — цитирует Bild недавнее заявление министра экономики Германии Роберта Хабека.

Кроме того, в статье приводится и мнение дерматолога, которая уверяет, что свою кожу "нужно оставить в покое", а запах немытого тела перестанет "выделяться" спустя несколько дней.

"После трёх недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает в некотором роде "процесс самоочищения". Но эти нужные нам полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое", — заявила изданию дерматолог.

Она пояснила, можно лишь легонько смочить руку и помыть нужную часть тела. А пример посоветовала брать с кошек.

"Классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте", — резюмируют в статье.