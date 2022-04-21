Си Цзиньпин: менталитет холодной войны угрожает мировой безопасности

Менталитет холодной войны и гегемония подрывают безопасность во всём мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, факты говорят о том, с каждым днём всё больше стран под угрозой.

Лидер Китая подчеркнул, что политика грубой силы лишь нагнетает обстановку.

"Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всём мире, а блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в 21 веке", — заявил Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума.

Азиатский экономический форум проходит в Боао на китайском острове Хайнань. Встречу проводят в онлайн-формате. В этом году темой для обсуждения стал "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".