Британцы об испытаниях "Сармата": Джонсон делает из нас мишень

Британских пользователей Сети встревожило сообщение об успешном испытании Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По мнению комментаторов, ответить на такое оружие нечем, разве что если США "зарядит ракеты из Лего".

Об успешном испытании "Сармата" сообщили вчера, 20 апреля, в Минобороны РФ. Ракету запустили с космодрома "Плесецк".

"Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд", — отметил комментатор с ником John Davidson UK под статьёй о запуске в британском издании Daily Mail.

Второй пользователь предположил, что подобные запуски угрожают британцам, а виноват в этом Борис Джонсон.

"И наш премьер делает из нас мишень", — считает diane7.

Другой же комментатор не упустил момента с иронией раскритиковать США, отметив, что подобному вооружению ответить странам нечем.

"Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!" — резюмировал EconomicSavvy.