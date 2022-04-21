Bloomberg: Минфин ФРГ отказывается платить за газ в рублях

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в очередной раз выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Германия не должна платить за поставки российского газа в рублях. По словам политика, это противоречит заключённым контрактам.

Как подчеркнул Линднер, договор заключался на условиях, что транзакции за топливо будут проходить в евро и долларах.

"Контракты есть контракты. Контракты на основе долларов и евро, поэтому компании частного сектора должны платить долларами или евро", — заявил Линднер в интервью телеканалу Bloomberg TV.

По словам министра финансов, немецкие власти намерены и дальше вводить санкции против России, однако, не уточнил, будут ли пакеты включать в себя запрет на импорт российских энергоносителей. Как подчеркнул Линднер, в данной ситуации необходимо учесть, какие ограничения ударят по российской стороне, а какие по Европе.