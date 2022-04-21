В ирландских школах развернули травлю против русскоговорящих детей на фоне спецоперации на Украине, заявил председатель совета российских соотечественников в Ирландии Фёдор Смирнов.
Однако именно русскоговорящих школьников руководство образовательных учреждений просит "социализировать" беженцев с Украины и переводить их речь. По словам Смирнова, детей травят одноклассники.
"Называют их русскими фашистами — это просто травля. Это русофобия", — пояснил председатель в беседе с The Times. — Многие (русскоговорящие дети) даже не являются русскими — они литовцы, латыши или кто-либо ещё".
По словам Смирнова, родители неоднократно жаловались на оскорбления своих детей. Ребят называют нацистами и фашистами. Иногда доходит и до рукоприкладства. Как подчеркнул председатель, после рассмотрения школами обращений травля прекращается, но ненадолго.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".