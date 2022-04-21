EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

The Times: в Ирландии русскоговорящих детей называют фашистами из-за Украины

Мир

В ирландских школах развернули травлю против русскоговорящих детей на фоне спецоперации на Украине, заявил председатель совета российских соотечественников в Ирландии Фёдор Смирнов.

The Times: в Ирландии русскоговорящих детей называют фашистами из-за Украины

Однако именно русскоговорящих школьников руководство образовательных учреждений просит "социализировать" беженцев с Украины и переводить их речь. По словам Смирнова, детей травят одноклассники.

"Называют их русскими фашистами — это просто травля. Это русофобия", — пояснил председатель в беседе с The Times. — Многие (русскоговорящие дети) даже не являются русскими — они литовцы, латыши или кто-либо ещё".

По словам Смирнова, родители неоднократно жаловались на оскорбления своих детей. Ребят называют нацистами и фашистами. Иногда доходит и до рукоприкладства. Как подчеркнул председатель, после рассмотрения школами обращений травля прекращается, но ненадолго.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы ирландия
Sberbank
Новости
Страны G7 намерены отказаться от всех финансовых операций с Россией
Министр финансов США увела за собой сателлитов с заседания G20 "из-за России"
Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" Геннадия Щербака
Микробиолог Супотницкий: в биолабах на Украине США отрабатывали методы биовойны
Академик Чехонин советует не расслабляться: COVID ещё вернётся
The Times: в Ирландии русскоговорящих детей называют фашистами из-за Украины
Эрдоган объяснил, зачем Турция вторглась в Ирак: или мы на них, или они на нас
Фермер Батурин: для правильного сбора берёзового сока осталось несколько дней
В ООН обсуждается изменение процедуры вето в Совете Безопасности
Лю Цзюнь: Украина не избавилась от иллюзий о Западе и поменяла "показания"
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Константин Сивков: переданные Украине истребители МиГ-29 не смогут даже взлететь
Силовые структуры
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Силовые структуры
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Ирина Шлионская Гибель охотников на Лавовом озере осталась нераскрытой спустя сто лет Ирина Шлионская Игорь Буккер Писатель Уэльбек пророчит Макрону победу на выборах президента Франции Игорь Буккер Усам Оздемиров Блицкриг Запада не удался. Готова ли Россия к затяжной экономической войне? Усам Оздемиров
Силовые структуры
Леонков рассказал о жалостливых историях украинских военнопленных
Мир. Новости мира
Володин: Европе придётся компенсировать России ущерб от санкций
Замкомандира "Азова" заявил о желании эвакуироваться из Мариуполя
Мир. Новости мира
Замкомандира "Азова" заявил о желании эвакуироваться из Мариуполя
Последние материалы
Трещины на пятках: как лечить в домашних условиях
Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного укронациста" Геннадия Щербака
Микробиолог Супотницкий: в биолабах на Украине США отрабатывали методы биовойны
Академик Чехонин советует не расслабляться: COVID ещё вернётся
The Times: в Ирландии русскоговорящих детей называют фашистами из-за Украины
Эрдоган объяснил, зачем Турция вторглась в Ирак: или мы на них, или они на нас
Фермер Батурин: для правильного сбора берёзового сока осталось несколько дней
В ООН обсуждается изменение процедуры вето в Совете Безопасности
Лю Цзюнь: Украина не избавилась от иллюзий о Западе и поменяла "показания"
Китай предупредил США о риске разрыва отношений из-за Тайваня
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников