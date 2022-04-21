The Times: в Ирландии русскоговорящих детей называют фашистами из-за Украины

В ирландских школах развернули травлю против русскоговорящих детей на фоне спецоперации на Украине, заявил председатель совета российских соотечественников в Ирландии Фёдор Смирнов.

Однако именно русскоговорящих школьников руководство образовательных учреждений просит "социализировать" беженцев с Украины и переводить их речь. По словам Смирнова, детей травят одноклассники.

"Называют их русскими фашистами — это просто травля. Это русофобия", — пояснил председатель в беседе с The Times. — Многие (русскоговорящие дети) даже не являются русскими — они литовцы, латыши или кто-либо ещё".

По словам Смирнова, родители неоднократно жаловались на оскорбления своих детей. Ребят называют нацистами и фашистами. Иногда доходит и до рукоприкладства. Как подчеркнул председатель, после рассмотрения школами обращений травля прекращается, но ненадолго.