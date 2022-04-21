Эрдоган объяснил, зачем Турция вторглась в Ирак: или мы на них, или они на нас

Направляя свои войска в курдские районы на севере Ирака, Анкара стремилась бороться с терроризмом и обезопасить свои границы, а не приобретать новые территории, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Целью операции "Замок когтей”, которая стартовала поздно вечером в воскресенье, было избавить иракские земли от террористов и гарантировать безопасность наших границ, — заявил Эрдоган во время заседания парламентской группы правящей партии АК в среду. — Северные иракские районы Метина, Зап и Авасин-Басьян, где разворачивается операция, были использованы Рабочей партией Курдистана (РПК) для подготовки нападений на Турцию".

РПК, которую Анкара считает террористической организацией, десятилетиями борется с турецкими войсками, стремясь к большей автономии для курдского населения.

"Турция не претендует ни на какие территории, — отметил президент, добавив, что вместо этого "прилагает все усилия, чтобы способствовать укреплению их территориальной целостности и политического единства, чтобы наши соседи могли жить в безопасности и мире”. — Мы будем продолжать это делать. Мы действуем с той же целью в Сирии, что и в Ираке”.

Во вторник Министерство иностранных дел Ирака назвало операцию Анкары "нарушением ее суверенитета и святости страны".

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что вторжение было необходимо для предотвращения крупномасштабной атаки на турецкую территорию, которую готовили курдские силы.