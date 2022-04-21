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Автор Екатерина Широкова

Лю Цзюнь: Украина не избавилась от иллюзий о Западе и поменяла "показания"

Мир

Украина не отказалась от иллюзий по поводу западных стран и поддалась манипуляциям со стороны США, заявил вице-президент Китайского общества международных отношений, декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь.

Лю Цзюнь: Украина не избавилась от иллюзий о Западе и поменяла "показания"

По мнению китайского эксперта, именно Белый дом завёл в тупик диалог между Киевом и Москвой, снабжая Украину оружием и провоцируя дальнейший конфликт. Как подчеркнул Цзюнь, именно поэтому Незалежная поменяла "показания" на последнем раунде переговоров о том, что готова отказаться от вступления в НАТО.

"С помощью российско-украинского конфликта США могут продолжать манипулировать НАТО, тянуть Европу, поглощать геостратегические цели России и укреплять свою глобальную гегемонию", — цитирует эксперта Huánqiú Shíbào.

Цзюнь уточнил, что пока Киев не откажется от иллюзий о вступление в НАТО и ЕС, у Белого дома есть все инструменты, чтобы затянуть конфликт в Незалежной ещё на неопределённый срок.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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