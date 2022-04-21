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Автор Ольга Лебедева

Китай предупредил США о риске разрыва отношений из-за Тайваня

Мир

Неправильное обращение Вашингтона с тайваньским вопросом может оказать "губительное” влияние на двусторонние отношения с Пекином, заявил в среду министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ во время разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Китай предупредил США о риске разрыва отношений из-за Тайваня

Сообщение об этом распространило Минобороны КНР.

Во время 45-минутного телефонного разговора, который был инициирован американской стороной, Вэй повторил позицию Пекина о том, что Тайвань является "неотъемлемой частью Китая", настаивая, что "это факт и статус-кво, который никто не может изменить”.

"Вооруженные силы Китая стремились сделать все, чтобы защитить территориальную целостность страны", — подчеркнул он.

Вэй также предупредил Остина, что неправильное обращение США с тайваньским вопросом "окажет разрушительное влияние на двусторонние отношения”.

Напомним, несмотря на признание Пекина единственной законной властью в Китае с 1979 года, Вашингтон поддерживает неофициальные связи с самоуправляемым островом Тайвань, активно поддерживая его стремление к независимости и поставляя ему оружие.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай тайвань
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