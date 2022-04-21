Турция объяснила позицию по Украине: мы хотим мира

Турция хочет договориться о прекращении конфликта на Украине, в то время как некоторые другие члены НАТО хотели бы, чтобы он затянулся и нанёс вред России, заявил министр иностранных дел Анкары Мевлют Чавушоглу в телеинтервью.

В длинном выступлении на CNN Turk Чавушоглу, среди прочего, рассказал о решении Турции не вводить санкции против Москвы и о том, почему стамбульские переговоры между Россией и Украиной провалились.

"В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны на Украине. Они видят в продолжении войны ослабление России. Их не очень волнует ситуация на Украине”, — сказал Чавушоглу.

Хотя он не назвал никаких имен, намёк предельно ясен, ведь президент США Джо Байден заявил ранее в этом месяце, что конфликт в Украине "может продолжаться еще долго”. А буквально на днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил после телефонного разговора с лидерами G7, что Запад един в том, чтобы не позволить России победить, и полон решимости "продолжать вооружать украинских военных, чтобы они могли продолжать защищаться от российского нападения”.

Про санкции

"Турция решила не присоединяться к санкциям США против России, потому что они односторонние, в отличие от обязательных санкций, принятых в ООН, — сказал Чавушоглу. — Анкара в первый день украинского конфликта сформулировала свою позицию, которая заключается в продолжении дипломатических контактов с обеими сторонами, как страна, которой доверяют обе стороны”.

Про мирные переговоры

"В то время как Турция не ожидала многого после первых российско-украинских переговоров в Анталье, надежды были высоки после переговоров в Стамбуле, — сказал Чавушоглу. — Однако Украина отступила от достигнутого там соглашения".

Про требование Зеленского гарантий безопасности со стороны НАТО

"Никто не согласен с просьбой Зеленского о гарантиях НАТО по статье 5, — сказал турецкий министр, имея в виду положение Североатлантического альянса о взаимной обороне. - Ни одна страна не приняла это предложение. США, Великобритания и Канада также не согласны с этим. И, конечно, Турция тоже…"