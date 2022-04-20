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Автор Ольга Лебедева

МИД Украины и его глава не договорились по поводу "пасхального перемирия"

Мир

МИД Украины заявило в среду, что Киев выступает за четырехдневное "пасхальное перемирие”, предложенное генеральным секретарем ООН, и "по-прежнему привержен урегулированию конфликта с Россией мирным и дипломатическим путем".

МИД Украины и его глава не договорились по поводу "пасхального перемирия"

"Мы полностью разделяем мнение о том, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч мирных жителей, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя", — говорится в сообщении министерства в среду.

"Мы подтвердили наше согласие с предложением о гуманитарном прекращении огня, направленным заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом", — заявили в министерстве, добавив, что Украина "всегда была и остается приверженной решению конфликта мирными и дипломатическими средствами”.

Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба днем ранее говорил абсолютно противоположные вещи: в интервью французским СМИ он сказал, что решение может быть найдено только на поле боя.

"Вопрос о прекращении войны с Россией будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров, — сказал он французскому новостному каналу France 24. — Это не тот вопрос, который мы намерены решить дипломатическим путем”.

Напомним, во вторник Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию принять "четырехдневное пасхальное перемирие" на Украине, начиная с четверга. Большинство россиян и украинцев принадлежат к Православной Церкви, которая в этом году празднует Пасху 24 апреля.

МИД России официально не отреагировал на эту инициативу. Заместитель посла Москвы в ООН Дмитрий Полянский заявил во вторник в Совете Безопасности, что Украина неоднократно злоупотребляла или отказывалась использовать гуманитарные коридоры, предлагаемые Россией для эвакуации гражданского населения, и что он не видит смысла в "играх” с Киевом по этому вопросу.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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