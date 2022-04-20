Итальянские депутаты: Киев должен отдать Донбасс, забыть Крым и обрести мир

Ряд итальянских депутатов заявили, что Киеву необходимо отдать Донбасс, забыть про Крым и тогда они обретут мир.

С таким заявлением выступили депутаты от популистского "Движения 5 звезд" и правоконсервативной "Лиги", сообщает итальянское издание Secolo d'Italia. Не видя на данный момент другого выхода, чтобы положить конец конфликту, итальянские депутаты заявляют, что целесообразнее будет пойти на уступки и отдать часть украинских территории России.

Передачу украинских территорий поддержал заместитель лидера "Движения 5 звезд" Джанлука Феррара.

"Сейчас преобладает близорукое представление о военном поражении Путина, ошибка, которая может обернуться катастрофой, поскольку Россия — великая ядерная держава. <…> Украина откажется от пары регионов или мы идем к третьей мировой войне".

Также эту идею поддержал сенатор Альберто Айролу. Он заявил, что готов просить правительство заблокировать отправку итальянского оружия в Киев.

"Оружие только разжигает войну, а "Пять звезд" всегда были пацифистами. <…> Уступать что-то нормально в любых переговорах, так что да, я согласен".

Украина, согласно этому плану, должна отказаться от Донбасса, а также забыть о существовании "крымского вопроса". Запад, со своей стороны, должен перестать поставлять Киеву оружие, иначе этот конфликт может затянуться надолго, полагают итальянские депутаты.