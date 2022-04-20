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Автор Юлиана Смирнова

Паламар: боевики покинут "Азовсталь" при условии, что не попадут в плен РФ

Мир

Замкомандира полка «Азов»* Святослав Паламар назвал три условия, при выполнении которых боевики покинут территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. 

Паламар: боевики покинут "Азовсталь" при условии, что не попадут в плен РФ

Паламар заявил, что военные Украины готовы выйти и эвакуироваться, но в плен РФ и ДНР сдаваться не намерены.

Вторым условием для освобождения «Азовстали» Паламар назвал сохранение личного оружия. Азовцы не хотят бросать своё вооружение или отдавать его ВС РФ. То есть они хотят выйти с территории завода и перейти в какую-то другую точку, а по дороге, возможно, пополнить запасы оружия. Третье условие – забрать тела погибших. Эти три Паламар перечислил в своём видеообращении.

Также Паламара сообщил, что представители переговорной группы Михаил Подоляк и Давид Арахамия готовы посетить Мариуполь, если вместе с ними туда поедут представители российской переговорной группы Владимир Мединский и Леонид Слуцкий. Там предлагается обсудить выход мирных жителей из "Азовстали".

"Мы общались сегодня с высшим политическим руководством. Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона".

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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