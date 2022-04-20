Замкомандира полка «Азов»* Святослав Паламар назвал три условия, при выполнении которых боевики покинут территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Паламар заявил, что военные Украины готовы выйти и эвакуироваться, но в плен РФ и ДНР сдаваться не намерены.
Вторым условием для освобождения «Азовстали» Паламар назвал сохранение личного оружия. Азовцы не хотят бросать своё вооружение или отдавать его ВС РФ. То есть они хотят выйти с территории завода и перейти в какую-то другую точку, а по дороге, возможно, пополнить запасы оружия. Третье условие – забрать тела погибших. Эти три Паламар перечислил в своём видеообращении.
Также Паламара сообщил, что представители переговорной группы Михаил Подоляк и Давид Арахамия готовы посетить Мариуполь, если вместе с ними туда поедут представители российской переговорной группы Владимир Мединский и Леонид Слуцкий. Там предлагается обсудить выход мирных жителей из "Азовстали".
"Мы общались сегодня с высшим политическим руководством. Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона".
*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".