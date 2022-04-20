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Автор Юлиана Смирнова

Мизинцев: "Азов"* не по адресу обратился к главам США и Британии о гумкоридорах

Мир

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев прокомментировал обращение "Азова"* к США, Британии и Турции по гумкоридорам.

Мизинцев: "Азов"* не по адресу обратился к главам США и Британии о гумкоридорах

Боевики "Азов", которые находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, обратились к главам Турции, США и Великобритании с просьбой организовать "зелёный коридор". Неонацисты подчёркивают, что в подвалах якобы находятся мирные граждане.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге обратился к боевикам и заявил, что они обращаются не по адресу. Данное видео нужно было направить властям Киева, которые препятствовали гумкоридору.

"Отдельно информируем командование националистического батальона "Азов", которое выступило с видеообращением к мировому сообществу. <…> Вы обратились не по адресу".

Минобороны РФ делало всё, чтобы организовать гумкоридор, и гарантировало всем сложившим оружие неонацистам сохранение жизни. Мизинцев напомнил, что РФ также обещала оказать квалифицированную медицинскую помощью раненым.

"Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило".

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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