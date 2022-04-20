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Автор Игорь Рябов

Замкомандира "Азова" заявил о желании эвакуироваться из Мариуполя

Мир

Заместитель командира украинского националистического батальона "Азов" Святослав Паламар попросил эвакуировать своих бойцов из Мариуполя при поддержке "третьей стороны".

Замкомандира "Азова" заявил о желании эвакуироваться из Мариуполя

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам", — сказал Паламар.

В среду, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории мариупольского предприятия "Азовсталь", где сосредоточены боевики "Азова"*, находятся около тысячи мирных жителей.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин сказал, что украинские националисты, засевшие на "Азовстали", прикрываются мирными жителями. Тактике "живого щита" трудно что-то противопоставить, поскольку она предусматривает принесение гражданского населения в жертву.

* признан террористически и запрещён в РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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