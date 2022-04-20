Замкомандира "Азова" заявил о желании эвакуироваться из Мариуполя

Заместитель командира украинского националистического батальона "Азов" Святослав Паламар попросил эвакуировать своих бойцов из Мариуполя при поддержке "третьей стороны".

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам", — сказал Паламар.

В среду, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории мариупольского предприятия "Азовсталь", где сосредоточены боевики "Азова"*, находятся около тысячи мирных жителей.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин сказал, что украинские националисты, засевшие на "Азовстали", прикрываются мирными жителями. Тактике "живого щита" трудно что-то противопоставить, поскольку она предусматривает принесение гражданского населения в жертву.

* признан террористически и запрещён в РФ.