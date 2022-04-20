Зеленский: на "Азовстали" находятся около тысячи мирных жителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории мариупольского завода "Азовсталь", который пока ещё контролируют украинские националисты, находится одна тысяча мирных жителей.

"Ситуация в Мариуполе ухудшается. На руках наших бойцов сотни раненых. За спинами наших военных находится около тысячи гражданских людей", — сказал Зеленский.

В среду, 20 апреля военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что украинские националисты "Азовстали" используют тактику "живого щита", прикрываясь мирным населением. Он отметил, что с такой тактикой невозможно бороться, поскольку она предусматривает принесение гражданских лиц в жертву.

Ранее пленные боевики националистического батальона "Азов"* сообщили депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, что командиры не рассказывали им о наличии гуманитарных коридоров. По словам бойцов, они ещё давно хотели сложить оружие и сдаться, но не знали, что это можно сделать. Кроме того, они испытывали страх перед российскими солдатами. Теперь украинцы убедились, что бояться нечего, потому что в плену к ним относятся хорошо.

* признан террористически и запрещён в РФ.