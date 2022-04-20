Суздальцев: Киев скорее одолжит ядерный боезаряд у США или Великобритании

Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина. ру заявил, что Киев скорее одолжит ядерный боезаряд у США или Великобритании, чем будет заниматься разработками самостоятельно.

Суздальцев рассказал, что Киев создаёт оружие из радиоактивных отходов. Однако за все годы Незалежной ни один национальный проект не был доведён до логического завершения.

Эксперт отметил, что у Киева есть компетенция для создания своей ядерной боеголовки, поэтому было бы странно, если бы они не пытались изготовить "грязную бомбу".

"Украина всегда пыталась создать универсальное оружие для решения всех проблем с Россией".

Теоретически создать боеголовку Украина может, но на деле, они скорее возьмут боезаряд у США или Британии, который будет находиться под их контролем.