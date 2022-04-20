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Автор Петр Ермилин

Кулеба: Украина не намерена обсуждать с Россией территориальный вопрос

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире болгарского телеканала BNT, что Украина не отдаст свои территории России.

"Мы не позволим российской армии оставаться на территориях, которые были оккупированы с 24 февраля, это абсолютные красные линии", — сказал чиновник.

Глава МИД Украины за последнее время дал несколько интервью, в которых уверенно заявляет, что в спецоперации победа будет за Киевом при поддержке Запада. Так, Кулеба заявил, что переговоров с Россией быть не может, а вопрос окончания конфликта будет решаться на поле боя. Однако уже даже Запад признал, что представление ситуации Киевом отличается от реальности.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
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