Кулеба: Украина не намерена обсуждать с Россией территориальный вопрос

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире болгарского телеканала BNT, что Украина не отдаст свои территории России.

"Мы не позволим российской армии оставаться на территориях, которые были оккупированы с 24 февраля, это абсолютные красные линии", — сказал чиновник.

Глава МИД Украины за последнее время дал несколько интервью, в которых уверенно заявляет, что в спецоперации победа будет за Киевом при поддержке Запада. Так, Кулеба заявил, что переговоров с Россией быть не может, а вопрос окончания конфликта будет решаться на поле боя. Однако уже даже Запад признал, что представление ситуации Киевом отличается от реальности.