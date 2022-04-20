Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире болгарского телеканала BNT, что Украина не отдаст свои территории России.
"Мы не позволим российской армии оставаться на территориях, которые были оккупированы с 24 февраля, это абсолютные красные линии", — сказал чиновник.
Глава МИД Украины за последнее время дал несколько интервью, в которых уверенно заявляет, что в спецоперации победа будет за Киевом при поддержке Запада. Так, Кулеба заявил, что переговоров с Россией быть не может, а вопрос окончания конфликта будет решаться на поле боя. Однако уже даже Запад признал, что представление ситуации Киевом отличается от реальности.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".