"Он боится Путина": американцы рассказали, что они думают о Байдене

Среди жителей Соединенных Штатов был произведен опрос с целью выяснить, что думают американцы про собственного президента Джо Байдена.

Ответы респондентов были несколько неожиданными. Так, один из американцев убежден, что американский лидер боится президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Я думаю, Байден боится. Я думаю, он боится Путина… Байден, вероятно, подал заявку на пост президента не в подходящее время… Все видят, что он боится. Мы боимся. Потому что наш президент боится", — отметил он.

Некоторые респонденты ненавидят главу государства, некоторые открыто высмеивают, а некоторые выразили сомнения в его адекватности.

"О Боже, я ненавижу его", — заявила одна из опрошенных. "Он гребаный идиот", — говорит американец. "Вся страна страдает от него", — жалуется пожилой мужчина. "Я думаю, что ему буквально указывают, что говорить. Он вроде марионетки. Ему твердят: иди туда и скажи это"", — выразила свое мнение американка.

В свою очередь, ее точку зрения поддержала другая опрошенная респондентка: "Да, он не всегда хорошо умеет говорить и излагать свои мысли".

В американском Twitter все время мелькает хештег #ImpeachBiden ("Подвергните Байдена импичменту"). "Байден должен уйти!" — столь резкая реакция американцев последовала вслед за унизительными для Штатов событиями в Кабульском аэропорту. Рейтинг 46-го президента США опустился ниже 50 процентов — и это не предел.