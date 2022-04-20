Президент России Владимир Путин ответил на волнующие многих людей вопросы о причинах и целях военной спецоперации на Украине.
Так, Путин сообщил, что спецоперация начата из-за геноцида в Донбассе. Восемь лет мирное население региона страдало от обстрелов украинских националистических батальонов. Целью же спецоперации на Украине глава РФ назвал мир в Донбассе:
"Мы будем действовать последовательно и добьёмся того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась", — заявил российский лидер в эфире телеканала "Россия 24".
Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".