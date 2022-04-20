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Автор Петр Ермилин

Спецоперация нормализует жизнь в Донбассе, заявил Путин

Мир

Президент России Владимир Путин ответил на волнующие многих людей вопросы о причинах и целях военной спецоперации на Украине.

Так, Путин сообщил, что спецоперация начата из-за геноцида в Донбассе. Восемь лет мирное население региона страдало от обстрелов украинских националистических батальонов. Целью же спецоперации на Украине глава РФ назвал мир в Донбассе:

"Мы будем действовать последовательно и добьёмся того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась", — заявил российский лидер в эфире телеканала "Россия 24".

Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года, её целью ставится демилитаризация и денацификация Украины.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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